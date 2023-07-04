Происшествия 04 июля 2023, 17:38 Кадыров пообещал найти напавших на журналистку Милашину Глава Чечни Кадыров пообещал разобраться с избиением журналистки Милашиной РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал поручение компетентным службам разобраться в ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной в Грозном. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Разберемся. Компетентным службам дал поручение приложить все усилия для установления личностей напавших», — написал чеченский лидер.

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Кадыров подчеркнул, что органы приступили к оперативной работе сразу после получения сообщения о происшествии.

Об избиении журналистки «Новой газеты»* Милашиной и адвоката Александра Немова стало известно утром во вторник, 4 июля. По предварительной информации, неизвестные напали на них после прибытия в Грозный, избили и отняли технику.

Милашину и Немова перевезли из Грозного в Беслан, женщина после госпитализации несколько раз теряла сознание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину доложили о ситуации.

*«Новая газета» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом