04 июля 2023, 17:38
Кадыров пообещал найти напавших на журналистку Милашину
Глава Чечни Кадыров пообещал разобраться с избиением журналистки Милашиной
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал поручение компетентным службам разобраться в ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной в Грозном. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Разберемся. Компетентным службам дал поручение приложить все усилия для установления личностей напавших», — написал чеченский лидер.
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Кадыров подчеркнул, что органы приступили к оперативной работе сразу после получения сообщения о происшествии.
Об избиении журналистки «Новой газеты»* Милашиной и адвоката Александра Немова стало известно утром во вторник, 4 июля. По предварительной информации, неизвестные напали на них после прибытия в Грозный, избили и отняли технику.
Милашину и Немова перевезли из Грозного в Беслан, женщина после госпитализации несколько раз теряла сознание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину доложили о ситуации.
*«Новая газета» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом
Чечня
Журналистика
Рамзан Кадыров
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