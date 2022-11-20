20 ноября 2022, 13:19
Кадыров показал кадры обстрела ВСУ Запорожской атомной электростанции
Глава Чечни Кадыров заявил об обстреле ЗАЭС украинскими военными
Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с места происшествия.
По словам главы республики, видеозаписью с ним поделился командир ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев. Кадыров подчеркнул — пока международные организации заявляют о мифической ядерной угрозе со стороны России, ВСУ беспрепятственно атакуют крупнейшую в Европе атомную электростанцию.
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«Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», — подчеркнул глава Чечни.
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Взятие под контроль Россией ЗАЭС спасает Европу от ядерной катастрофы, заявил «Царьграду» экс-глава инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. По его словам, власти Украины не модернизировали станцию, а после в ее руководстве работали «диверсанты», передававшие данные о сотрудниках Службе безопасности страны.
Вечером 19 ноября ВСУ выпустили по периметру Запорожской АЭС 12 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.
Рамзан Кадыров
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