Происшествия 20 ноября 2022, 13:19 Кадыров показал кадры обстрела ВСУ Запорожской атомной электростанции Глава Чечни Кадыров заявил об обстреле ЗАЭС украинскими военными РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с места происшествия.

По словам главы республики, видеозаписью с ним поделился командир ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев. Кадыров подчеркнул — пока международные организации заявляют о мифической ядерной угрозе со стороны России, ВСУ беспрепятственно атакуют крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

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«Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», — подчеркнул глава Чечни.

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Взятие под контроль Россией ЗАЭС спасает Европу от ядерной катастрофы, заявил «Царьграду» экс-глава инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. По его словам, власти Украины не модернизировали станцию, а после в ее руководстве работали «диверсанты», передававшие данные о сотрудниках Службе безопасности страны.

Вечером 19 ноября ВСУ выпустили по периметру Запорожской АЭС 12 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.