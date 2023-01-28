Эксклюзив 28 января 2023, 02:16 Тушение пожара на строительном рынке «Синдика» сняли на видео «360» снял на видео тушение пожара на строительном рынке «Синдика»

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Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара, разгоревшегося на территории строительного рынка «Синдика» в Подмосковье. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

На кадрах видно, как из складских помещений валит густой дым. Пожарные продолжают устранять огонь.

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Ранее сообщалось, что огонь локализовали. Угрозы перехода на соседние строения уже нет. Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, удалось защитить соседнее здание, стоящее в нескольких метрах от места пожара», — сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.