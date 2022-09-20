Появились кадры с места отравления угарным газом в кафе Дербента | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 01:45 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры с места отравления угарным газом в кафе Дербента МВД Дагестана распространило кадры с места отравления угарным газом в общепите в Дербенте

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МВД Дагестана в Telegram-канале разместило кадры с места происшествия в Дербенте, где в заведении общепита отравились угарным газом 13 человек. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних.

Сообщение о массовом отравлении поступило в дежурную часть полиции Дербента поздно вечером в понедельник, 19 сентября. От угарного газа пострадали посетители заведения общественного питания. На место выехали кареты скорой помощи, реанимационные автомобили и наряды полиции.

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«На данный момент, по имеющейся информации, пострадали 13 человек, из них четверо несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое», — сказано в сообщении дагестанского ведомства.

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По предварительной версии, причиной утечки угарного газа могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, им предстоит определить обстоятельства и причины массового отравления.

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