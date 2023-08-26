Происшествия 26 августа 2023, 14:44 МЧС опубликовало видео с места пожара в Кемерове МЧС России опубликовало кадры с места пожара в Кемерове

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Видео с места крупного пожара на улице Терешковой в Кемерове появилось в Сети. Кадры опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

Нежилое здание, где находится склад с пиротехническими изделиями, загорелось днем 26 августа. Сообщение о пожаре поступило в 17:00 (13:00 по московскому времени). Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и спецтехника, открытое горение ликвидировано.

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Уточняется, что огонь охватил площадь 750 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Утром 9 августа на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Жертвой происшествия стала сотрудница Загорского оптико-механического завода. Она получила ожоги 100% тела.