26 августа 2023, 14:44
МЧС опубликовало видео с места пожара в Кемерове
МЧС России опубликовало кадры с места пожара в Кемерове
Видео с места крупного пожара на улице Терешковой в Кемерове появилось в Сети. Кадры опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.
Нежилое здание, где находится склад с пиротехническими изделиями, загорелось днем 26 августа. Сообщение о пожаре поступило в 17:00 (13:00 по московскому времени). Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и спецтехника, открытое горение ликвидировано.
Реклама
Уточняется, что огонь охватил площадь 750 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.
Утром 9 августа на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Жертвой происшествия стала сотрудница Загорского оптико-механического завода. Она получила ожоги 100% тела.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама