Происшествия 11 сентября 2023, 10:50 Кадры с места аварии с 12 пострадавшими на трассе «Дон» появились в Сети МВД показало кадры ДТП с участием грузовика и пассажирской «Газели» на Кубани

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Первые кадры ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием грузового автомобиля Renault опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В аварии пострадали 12 человек, среди них есть дети.

В ведомстве указали, что в ночь на 11 сентября на автодороге М-4 в Динском районе произошла авария с участием Renault и «Газели».

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«Предварительно установлено, что 53-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля „Газель“», — уточнили в пресс-службе.

В результате две машины столкнулись. По данным экстренных служб, в ДТП пострадали 12 пассажиров, трое их которых — дети. Правоохранители начали проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего.

На кадрах с места ЧП видно, что «Газель» опрокинуло. Грузовику от удара смяло перед.

Ранее ДПТ с участием грузовика произошло в Санкт-Петербурге. Водитель КамАЗа при повороте не заметил женщину, которая ехала на велосипеде, и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии клинической смерти.