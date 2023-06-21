21 июня 2023, 01:08
Кадры разрушительных последствий урагана в Красноярском края появились в Сети
СК и МВД опубликовали кадры разрушений после урагана в Красноярском крае
Кадры разрушительных последствий урагана, обрушившегося на Боготол Красноярского края, опубликовали региональные СКР и главк МВД. На фото запечатлены поваленные деревья, разрушенные дома и заваленные шифером дороги.
Стихия обрушилась на город 20 июня. В результате повреждены 15 автомобилей, уточнили в краевой полиции.
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«Полицейские выезжают на места происшествий для регистрации фактов и сбора материала. На текущий момент повреждено порядка 15 единиц транспорта. Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы», — сказано в сообщении ведомства.
По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах города прогнозировался ветер с порывами до 25 метров в секунду, дождь, гроза и град. Температура воздуха составила +30 градусов.
Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Боготола убило оторвавшимся куском крыши многоэтажного дома. Он получил травмы, от которых позже скончался в больнице. Следственный комитет проводит проверку.
МВД РФ
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