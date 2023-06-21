Происшествия 21 июня 2023, 01:08 Кадры разрушительных последствий урагана в Красноярском края появились в Сети СК и МВД опубликовали кадры разрушений после урагана в Красноярском крае

Читать 360tv в

Кадры разрушительных последствий урагана, обрушившегося на Боготол Красноярского края, опубликовали региональные СКР и главк МВД. На фото запечатлены поваленные деревья, разрушенные дома и заваленные шифером дороги.

Стихия обрушилась на город 20 июня. В результате повреждены 15 автомобилей, уточнили в краевой полиции.

Реклама

«Полицейские выезжают на места происшествий для регистрации фактов и сбора материала. На текущий момент повреждено порядка 15 единиц транспорта. Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы», — сказано в сообщении ведомства.

ГСУ СКР по Красноярскому краю ГУ МВД по Красноярскому краю ГУ МВД по Красноярскому краю ГУ МВД по Красноярскому краю ГСУ СКР по Красноярскому краю ГСУ СКР по Красноярскому краю ГСУ СКР по Красноярскому краю ГУ МВД по Красноярскому краю

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах города прогнозировался ветер с порывами до 25 метров в секунду, дождь, гроза и град. Температура воздуха составила +30 градусов.

Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Боготола убило оторвавшимся куском крыши многоэтажного дома. Он получил травмы, от которых позже скончался в больнице. Следственный комитет проводит проверку.