14 мая 2020, 12:44
Кадры падения легковушки в Фонтанку появились в Сети
В Сети появились кадры эпического падения легковушки в реку. Инцидент произошел в Санкт-Петербурга на набережной Фонтанки, 199. Машина пробила ограждение и упала в воду. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
На кадрах с места происшествия видно, как водитель забрался на крышу тонущего автомобиля и ожидает помощи.
Заявка об инциденте поступила около 10 часов. Автомобиль стремительно стал уходить под воду, поэтому было решено спасать водителя, пока тот вместе с машиной не ушел на дно.
Спасатели вытащили мужчину. Сейчас его жизни ничего не угрожает.