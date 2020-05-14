Кадры падения легковушки в Фонтанку появились в Сети

На кадрах с места происшествия видно, как водитель забрался на крышу тонущего автомобиля и ожидает помощи.

Заявка об инциденте поступила около 10 часов. Автомобиль стремительно стал уходить под воду, поэтому было решено спасать водителя, пока тот вместе с машиной не ушел на дно.

Спасатели вытащили мужчину. Сейчас его жизни ничего не угрожает.