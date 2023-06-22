Происшествия 22 июня 2023, 23:36 Кадры атаки на Чонгарский мост со стороны ВСУ появились в Сети Baza: ВСУ выпустили 6 снарядов во время утренней атаки по Чонгарскому мосту Скриншот

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. В соцсетях стали распространять видео, на котором показан момент удара.

На кадрах видно, как после удара на мосту вспыхивает пламя. Огонь затухает, а клубы черного густого дыма поднимаются вверх. Рядом с этим местом появляется еще один столб дыма.

Реклама

«В пять утра автомобильный мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, обстреляли шестью снарядами», — отметили в публикации.

Один из снярядов повредил дорожное полотно, оставив в асфальте отверстие размером один на два метра.

Украинские боевики ударили по мосту, находящемуся на административной границе Херсонской области и Крыма, в ночь на 22 июля. Как сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ атаковали предположительно британскими ракетами Storm Shadow. В результате происшествия никто не пострадал. Но грузовые и пассажирские машины перенаправили по другим маршрутам.