Происшествия 02 января 2024, 17:33 Кадрами издевательств над оленем в Кургане заинтересовалась полиция Полиция начала проверку после издевательств над оленем в Кургане РИА «Новости»

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Распространившееся в соцсетях видео с изможденным оленем, катающим детей в центе Кургана, привлекло внимание правоохранителей. Сотрудники УМВД России по Курганской области проверят информацию о жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками полиции проводится необходимая проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — заявили в полиции.

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На опубликованных в Сети кадрах женщина заставляла оленя катать трех детей, сидящих в санях. Видя, что животное не в силах тянуть за собой такой груз, другая женщина подталкивает сани сзади.

Обеспокоенные состоянием оленя горожане обратились к родителям и попросили забрать детей, поскольку боялись, что животное вот-вот упадет без сил.

Ранее в Госдуме предложили выбирать омбудсмена по защите животных. Депутат Алексей Диденко заметил, что уполномоченный сможет заниматься всеми вопросами, связанными с ответственным обращением с животными.