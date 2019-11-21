Кадетский корпус закрыли после массового отравления в Костроме

Кадетский корпус в Костроме закрыли до 24 ноября. Причиной стало массовое отравление учащихся, которое произошло там в четверг, 21 ноября. В результате пострадали 25 человек.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте образования и науки Костромы. В ведомстве пояснили, что утром 21 ноября 25 воспитанников кадетского корпуса пожаловались на плохое самочувствие. У 14 из них проявились признаки пищевого отравления.

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Пострадавших учеников освободили от занятий и отправили лечиться к родителям. Сам корпус закрыли на несколько дней, чтоб провести дезинфекцию и выяснить причину недомогания. Пока не известно, что могло стать источником отравления — вирусная инфекция или еда ненадлежащего качества.

Все продукты из столовой корпуса будут проверены. Есть вероятность, что ученики могли отравиться йогуртом, который ели в среду.