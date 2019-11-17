Кадетский корпус загорелся под Красноярском

Пожар вспыхнул в минусинском кадетском корпусе в Красноярском крае. К счастью, никто не пострадал, так как все успели вовремя выйти из здания. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Возгорание произошло ночью 17 ноября в кадетском корпусе на улице Народная. На место ЧП прибыли 14 пожарных и шесть единиц техники, которые более часа боролись с огнем. В итоге пожар удалось полностью ликвидировать.

Источник фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Всего на момент возгорания в здании находилось 28 человек, из которых 24 кадета. Они все смогли самостоятельно эвакуироваться еще до прибытия пожарных расчетов.

По предварительной информации, к произошедшему могло привести короткое замыкание электропроводки в музыкальном кабинете, пишет РИА «Новости».

Огонь охватил 36 квадратных метров площади, пожару присвоили первый ранг сложности. Всего на месте пожара работали 17 человек и 7 единиц техники.