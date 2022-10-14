Качество воздуха проверят на месте пожара в ангаре с пластиком в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Качество воздуха проверят на месте пожара в ангаре с пластиком в Екатеринбурге МЧС РФ по Свердловской области: к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора

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Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге. К месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора для контроля качества атмосферного воздуха. Об этом сообщил Telegram-канал главного управления МЧС России по Свердловской области.

«К месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора для контроля качества атмосферного воздуха», — сказано в сообщении ведомства.

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Кроме того, для контроля за тушением пожара на место выехал начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

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Ранее сообщалось, что площадь пожара горящего ангара с пластиковой продукцией в Екатеринбурге возросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Распространение огня произошло под воздействием высокой температуры. На месте тушения ЧП сформировали четыре боевых участка, работают четыре звена газодымозащитной службы. Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата.

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