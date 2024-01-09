Происшествия 09 января 2024, 19:23 Кабина с четырьмя пассажирами сорвалась с канатной дороги в Австрии Unsplash

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Кабина канатной дороги сорвалась вниз на горнолыжном курорте Хохотц в Австрии, сообщило издание Oe24. В результате происшествия травмы получили четыре пассажира.

Сорвавшаяся кабина упала рядом с железной дорогой, пересекающей лес, благодаря чему пострадавших удалось быстро найти. Их направили в больницу на вертолете: врачи диагностировали у них серьезные травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики ведут борьбу за его жизнь в отделении интенсивной терапии.

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Предположительно, пострадавшими оказались члены одной семьи, приехавшие в Австрию из Дании. В кабине находились отец, его брат и два совершеннолетних ребенка. Они воспользовались канатной дорогой, чтобы подняться на склон, находящийся на высоте свыше двух километров.

Причиной происшествия стало падение дерева на трос дороги. Из-за раскачивания троса повреждения получили туристы, находившиеся в других кабинках.

Ранее для предотвращения трагедий временно закрылись горнолыжные курорты Сочи: причиной стал шквалистый ветер.