Происшествия 15 декабря 2022, 15:24 Кабина грузовика загорелась в Челябинске

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Возгорание грузовой фуры произошло 15 декабря в Советском районе Челябинска. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и залили кабину грузовика из пожарных шлангов. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание фуры удалось ликвидировать

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Отмечается, что при тушении были задействованы восемь спасателей и две автоцистерны.

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