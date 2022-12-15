15 декабря 2022, 15:24
Кабина грузовика загорелась в Челябинске
Возгорание грузовой фуры произошло 15 декабря в Советском районе Челябинска. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и залили кабину грузовика из пожарных шлангов. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание фуры удалось ликвидировать
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Отмечается, что при тушении были задействованы восемь спасателей и две автоцистерны.
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