Эксклюзив 10 апреля 2023, 22:06 Кабель взорвался в центре Москвы рядом с Общественной палатой Источник «360»: кабель взорвался во дворе дома на улице Миусской в центре Москвы РИА «Новости»

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Взрыв кабеля произошел в центре Москвы во дворе дома № 5 по улице Миусской недалеко от здания Общественной палаты. По информации источника «360», звук взрыва со стороны палисадника услышал местный житель.

После этого образовалась воронка в трех метрах от дома глубиной 30 и диаметром 20 сантиметров. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Угрозы обрушения дома не последовало, пострадавших нет. На всякий случай вызвали группу со служебной собакой, которая ориентирована на поиск взрывчатки.

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Прибывшие специалисты выяснили, что взорвался кабель. Сейчас выясняется, на чьем балансе он находился. Обстановка на месте происшествия спокойная, отметили сотрудники экстренных служб.

В Нахабине 10 апреля прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на улице Панфилова. После взрыва загорелось здание, на место прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. Причиной стал взрыв кислородного баллона.

Ранее сообщалось, что во французском Марселе рухнул четырехэтажный жилой дом. Причина случившегося выясняется. Жителей близлежащих зданий эвакуировали. На месте происшествия начался пожар, который затруднил поиски пострадавших.