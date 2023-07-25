Эксклюзив 25 июля 2023, 17:25 Кабель вспыхнул под уличным стулом во дворе жилого дома на северо-западе Москвы Источник «360»: во дворе ЖК «Мир Митино» в Москве под уличным стулом вспыхнул кабель

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В Северо-Западном округе во дворе жилого дома под уличным стулом произошло возгорание. Предположительно, под землей замкнуло кабель из-за влаги, сообщил источник «360».

По их словам, кабель в земле повредили креплениями кресла. По всей видимости, из-за попавшей влаги случилось замыкание, которое привело к возгоранию.

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«Теперь страшно остальными сидениями в зоне отдыха на бульваре пользоваться», — отметил один из жильцов.

Прохожим удалось запечатлеть момент ЧП на видео. На ролике видно, как из-под кресла на несколько секунд поднимается пламя. Во время происшествия никого около «электрического стула» не было. О пострадавших информации нет.

Местные жители также рассказали, что раньше подобных случаев в их дворе не было. На место уже выехали специалисты для дальнейших разбирательств. Все обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее электричка загорелась в Московской области. Всех пассажиров после возгорания эвакуировали.