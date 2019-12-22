К тушению пожара на заводе нефтехимии в Уфе привлекли поезд. Сохраняется угроза распространения огня на соседние здания.

«Пожар происходит на территории промышленной зоны, жилых домов вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные здания. К тушению пожара привлекается 75 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России в количестве 18 единицы техники 61 человек. На тушении задействован пожарный поезд», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

Пожар на территории АО «Опытный завод Нефтехим» начался в 06:55 (04:55 по московскому времени). Загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Пожару присвоен повышенный номер сложности № 3. Площадь возгорания составляет около 1,6 тысячи квадратных метров.

«Превышения ПДК на территории завода пока не зафиксировано. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована одна лаборатория Роспотребнадзора по Башкирии», — сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

По информации спасателей, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Латыпов рассказал, что она растекается из 250-литровых емкостей, есть угроза другим емкостям.

В результате пожара никто не пострадал, эвакуация не проводилась.