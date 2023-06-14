Эксклюзив 14 июня 2023, 20:15 «К счастью, нашлись огнетушители». Стали известны подробности происшествия с Lamborghini в центре Москвы Источник «360»: в задымившемся Lamborghini в центре Москвы загорелась проводка Соцсети

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Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360» подробности сегодняшнего происшествия с люксовым автомобилем Lamborghini на Садовом кольце в Москве. Ранее в сети появились видео, как рядом со Смоленской площадью горит желтый спорткар. По данным источника, загорелся не двигатель, а проводка рядом с ним.

«Вдруг пошел дым сзади машины. Быстро выбежали. К счастью, нашлись люди, у которых нашлись огнетушители, и все вместе потушили. Пострадавших нет, к счастью. Все в порядке», — поделился собеседник «360».

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По его словам, на первый взгляд, дело было не в двигателе, а в проводке рядом с ним. Однако точнее можно будет сказать после диагностики автомобиля.

В социальных сетях уточнили, что за рулем Lamborghini был певец Nikolaos. По его словам, машина задымилась во время движения, а потом начала гореть.

По данным Telegram-канала «112», за рулем был 27-летний Николай Гришкин, известный как певец Nikolaos.