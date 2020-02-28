К консульству России в Стамбуле вышли протестующие. Видео

На протест вышли несколько десятков активистов. На кадрах с места событий они ведут себя мирно, некоторые снимают происходящее на телефон.

Вокруг генконсульства дежурят силы спецназа. Здание обнесено металлическими ограждениями. Протестующие называют погибших военных мучениками.

27 февраля сирийская правительственная армия нанесла удар по турецким силам в провинции Идлиб. В результате, по последним данным, погибли 29 человек, есть раненые.

Турция ответила воздушными и наземными ударами по позициям сирийских войск.

На территории республики заблокировали YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган решил в ближайшие трое суток разрешить сирийским беженцам беспрепятственно переправиться в Европу. Сейчас в Турции находятся около четырех миллионов беженцев. Таким образом, как считается, он хочет надавить на Европу в сирийском конфликте.