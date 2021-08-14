«К конструкции претензий нет». Военный эксперт призвал не искать причины крушения Бе-200 до расшифровки черных ящиков

Самолет Бе-200 сегодня потерпел крушение в Турции во время тушения лесных пожаров. Воздушное средство принадлежало Минобороны России. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил «360», насколько надежным считается этот самолет.

Эксперт подчеркнул, что пока любые разговоры о причинах крушения самолеты недостоверны. Для их установки нужны результаты расшифровки черный ящиков.

«Самолет надежен, эффективен, эксплуатируется уже много лет. Доказал свои отличные летно-технические характеристики, работал по предназначению — в качестве воздушного пожарного. Поэтому к качеству конструкции машины претензий нет», — сказал Коротченко.

Он добавил, что самолет сертифицирован и отвечает всем необходимым требованиям безопасности.

«Что касается конкретных причины катастрофы — только по расшифровке черных ящиков можно сделать определенный вывод. Все версии, которые сейчас будут выдвигаться, будут основаны исключительно на неподтвержденных данных и фактах», — подчеркнул Коротченко.

В самолете Бе-200, который потерпел крушение в Турции, находились пять российских военнослужащих и три гражданина Турции. Все они погибли.