Мать ребенка с откушенным пальцем в парке «Тайган» готовит обращение к главе СК
В действиях владельцев парка «Тайган» в Крыму, где тигр откусил палец годовалому ребенку, есть состав преступления, считает кандидат юридических наук, адвокат мамы пострадавшего ребенка Александр Карабанов. Он отметил, что сейчас готовится обращение к главе СК о возбуждении уголовного дела.
По словам Карабанова, действия владельцев парка попадают под статью 286 уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»).
Карабанов отметил, что именно в обязанность владельцев парка должно входить обеспечить предоставление своих услуг, чтобы они были безопасны посетителям. Эти условия, по его словам, были нарушены, и происшествие случилось, потому что «ненадлежащим образом были выполнены все необходимые требования безопасности».
Мы в данный момент готовим обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину о возбуждении уголовного дела
Сегодня днем стало известно о том, что тигр откусил палец на руке годовалому ребенку в парке львов «Тайган» в Крыму. Маленького посетителя доставили в больницу, а СК РФ и прокуратура начали проверку по факту случившегося.