Мать ребенка с откушенным пальцем в парке «Тайган» готовит обращение к главе СК

В действиях владельцев парка «Тайган» в Крыму, где тигр откусил палец годовалому ребенку, есть состав преступления, считает кандидат юридических наук, адвокат мамы пострадавшего ребенка Александр Карабанов. Он отметил, что сейчас готовится обращение к главе СК о возбуждении уголовного дела.

По словам Карабанова, действия владельцев парка попадают под статью 286 уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»).

Карабанов отметил, что именно в обязанность владельцев парка должно входить обеспечить предоставление своих услуг, чтобы они были безопасны посетителям. Эти условия, по его словам, были нарушены, и происшествие случилось, потому что «ненадлежащим образом были выполнены все необходимые требования безопасности».

Мы в данный момент готовим обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину о возбуждении уголовного дела Александр Карабанов Адвокат, кандидат юридических наук

Сегодня днем стало известно о том, что тигр откусил палец на руке годовалому ребенку в парке львов «Тайган» в Крыму. Маленького посетителя доставили в больницу, а СК РФ и прокуратура начали проверку по факту случившегося.