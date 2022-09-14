Южный вестибюль метро «Профсоюзная» закрыли из-за гранаты на платформе | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Южный вестибюль метро «Профсоюзная» закрыли из-за гранаты на платформе Источник «360»: полиция закрыла южный вестибюль метро «Профсоюзная» из-за гранаты «360»

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Пассажирам московского метро недоступен южный вестибюль станции метро «Профсоюзная». На месте работают сотрудники полиции. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, там нашли похожий на боеприпас предмет.

По словам собеседника, речь идет гранате, которую обнаружили на платформе. На место вызвали кинологов для проверки.

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Источник не исключил, что это может быть муляж боеприпаса.

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То, что в метро нашли боеприпас, подтвердила «360» одна из пассажирок, которая увидела гранату практически у себя под ногами.

«Сейчас спускаюсь в метро к себе на „Профсоюзной“. Толпа народу, а под ногами лежит граната. Зеленая», — заявила она.

В распоряжении «360» оказался кадр с места событий. На нем видно, что около входа в метро находятся машины скорой помощи, пожарных и полиции.

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