Подача электроэнергии прекратилась на всей территории Южной Осетии. Причины случившегося устанавливают, сообщил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.

Его слова процитировала «Газета.ru».

«Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены», — отметил он.

Бестауты не исключил, что проблемы могут быть вызваны повреждением линий электропередач. Если это так, то неполадки получится устранить в ближайшее время. Он подчеркнул, что сейчас в республике хорошая погода и нет снега, который мог бы привести к обрыву проводов.

В Югоосетинском ГУП «Энергоресурс» отметили, что проблемы возникли на территории Северной Осетии. Сейчас там работают специалисты, но они пока не могут назвать сроки, за которые получится решить проблему.

Вся электроэнергия поступает в Южную Осетию из России с помощью линии электропередачи Зарамаг — Северный портал — Дзау. К концу года в республике планируют завершить строительство резервной линии — с ее помощью получится решить проблему энергообеспечения населения.