04 января 2024, 17:04
ЮУЖД сообщила о задержке 6 поездов под Челябинском
ЮУЖД: 6 поездов задерживаются на перегоне в Челябинской области
Крупный сбой в движении пяти пассажирских поездов произошел в Челябинской области. Составы задерживаются по техническим причинам на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги, сообщили в Telegram-канале ЮУЖД.
По данным представителей филиала РЖД, задерживаются следующие поезда
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— № 346 Адлер — Нижневартовск на 8 часов 59 минут,
— № 332 Уфа — Новый Уренгой на 5 часов 56 минут,
— № 331 Новый Уренгой — Уфа на 4 часа 30 минут,
— № 122 Оренбург — Екатеринбург на 5 часов 34 минуты,
— № 146 Челябинск — Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.
В пресс-службе отметили в поезде № 331 организуют питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и № 332 — в Екатеринбурге. Также в ЮУЖД заверили, что в вагонах поездов поддерживается комфортная температура.
Помимо этих пяти составов, задерживается пригородный поезд № 6256 сообщением Челябинск — Каменск-Уральский.
«Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов», — добавили сотрудники, принеся извинения пассажирам.
Чтобы узнать оперативную информацию о движении поездов в ЮУЖД посоветовали пользоваться мобильным приложением «РЖД-Пассажирам». Также данные можно узнать на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки 8-800-775-00-00. Звонить по нему можно бесплатно из любой точки России.
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