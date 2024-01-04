Происшествия 04 января 2024, 17:04 ЮУЖД сообщила о задержке 6 поездов под Челябинском ЮУЖД: 6 поездов задерживаются на перегоне в Челябинской области РИА «Новости»

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Крупный сбой в движении пяти пассажирских поездов произошел в Челябинской области. Составы задерживаются по техническим причинам на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги, сообщили в Telegram-канале ЮУЖД.

По данным представителей филиала РЖД, задерживаются следующие поезда

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— № 346 Адлер — Нижневартовск на 8 часов 59 минут,

— № 332 Уфа — Новый Уренгой на 5 часов 56 минут,

— № 331 Новый Уренгой — Уфа на 4 часа 30 минут,

— № 122 Оренбург — Екатеринбург на 5 часов 34 минуты,

— № 146 Челябинск — Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.

В пресс-службе отметили в поезде № 331 организуют питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и № 332 — в Екатеринбурге. Также в ЮУЖД заверили, что в вагонах поездов поддерживается комфортная температура.

Помимо этих пяти составов, задерживается пригородный поезд № 6256 сообщением Челябинск — Каменск-Уральский.

«Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов», — добавили сотрудники, принеся извинения пассажирам.

Чтобы узнать оперативную информацию о движении поездов в ЮУЖД посоветовали пользоваться мобильным приложением «РЖД-Пассажирам». Также данные можно узнать на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки 8-800-775-00-00. Звонить по нему можно бесплатно из любой точки России.