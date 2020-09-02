Юрист заявил, что тактика Пашаева ведет к ужесточению наказания Ефремова

Юрист Виолетта Волкова заявил, что тактика адвоката Эльмана Пашаева ведет к ужесточению наказания Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

По ее словам, защита выбрала путь «глумления» над потерпевшими, которое напоминает «цирк», информирует РИА ФАН.

«Когда подзащитный глумится над потерпевшими, судья это видит и отмечает. Суд у нас — это судья, который сидит и на весь этот цирк смотрит», — пояснила эксперт.

Как считает Волкова, судья также обратит внимание на раскаяние Ефремова, когда он перевел потерпевшим 200 тысяч рублей. Она отметила, что это только один из шагов в тактике защиты. Юрист напомнила, что Пашаев раскрыл тайну своего гонорара в четыре миллиона рублей за процесс без положительного участия и девять миллионов рублей с положительным.

«Сейчас дело Ефремова на такой стадии, что пациенту уже ничто не поможет, только молитва. То, что он больше или меньше побудет дома, для данного дела не играет никакого значения», — подчеркнула специалист.

Она предположила, что с учетом «глумливого отношения к потерпевшим» может быть назначено наказание в виде колонии общего режима.

Вечером 8 июня актер попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.