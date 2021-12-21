Юрист Славнов рассказал о возможных последствиях массового ДТП в Москве

Виновнику массового ДТП на ТТК придется самому оплачивать огромные суммы, если окажется, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом NEWS.ru рассказал юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов.

Однако действительно ли мужчина был в состоянии аффекта, выяснит только экспертиза. Его странное поведение может быть связано со стрессом и шоком, считает юрист.

«Может у него посттравматический шок, может переживает. Если установят, что он пьяный, то ему придется за все платить из своего кармана. Если у машины отказали тормоза — вина автопарка, выпустившего рейс, насколько я понял, это какой-то рейсовый автобус. А если трезвый, но перепутал педали, то страховая компания покроет расходы», — сказал Славнов.

ДТП на ТТК в Москве произошло 20 декабря. Пострадали два человечка, около 20 машин получили повреждения.