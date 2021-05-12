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    12 мая 2021, 15:22

    Юрист сделал прогноз, какое наказание получит казанский стрелок

    Полина Петрова

    Юрист Центра правовой поддержки Сергей Петров сделал прогноз, какое наказание получит казанский стрелок Ильназ Галявиев, утроивший стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате произошедшего погибли семеро детей и двое взрослых, написал сайт «Политика сегодня».

    Юрист сделал прогноз, какое наказание получит казанский стрелок

    По мнению специалиста, юношу точно заключат под стражу.

    «Мерой пресечения однозначно будет заключение под стражу. Это необходимо, в первую очередь, ему [Галявиеву]. Если не дай бог он останется на свободе, возможно, что родственники погибших детей в состоянии аффекта, в страшном горе, могут попробовать с ним „поквитаться“», — подчеркнул Петров.

    Как считает юрист, наказание в виде лечения в психиатрической лечебнице будет «подарком» для молодого человека. Он уверен, что самым справедливым станет пожизненное заключение в одиночной камере.

    Эксперт не думает, что Галявиев когда-нибудь выйдет на свободу по УДО. Он заключил, что «таких преступников», не отпускают за хорошее поведение.