Юрист сделал прогноз, какое наказание получит казанский стрелок

Юрист Центра правовой поддержки Сергей Петров сделал прогноз, какое наказание получит казанский стрелок Ильназ Галявиев, утроивший стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате произошедшего погибли семеро детей и двое взрослых, написал сайт «Политика сегодня».

По мнению специалиста, юношу точно заключат под стражу.

«Мерой пресечения однозначно будет заключение под стражу. Это необходимо, в первую очередь, ему [Галявиеву]. Если не дай бог он останется на свободе, возможно, что родственники погибших детей в состоянии аффекта, в страшном горе, могут попробовать с ним „поквитаться“», — подчеркнул Петров.

Как считает юрист, наказание в виде лечения в психиатрической лечебнице будет «подарком» для молодого человека. Он уверен, что самым справедливым станет пожизненное заключение в одиночной камере.

Эксперт не думает, что Галявиев когда-нибудь выйдет на свободу по УДО. Он заключил, что «таких преступников», не отпускают за хорошее поведение.