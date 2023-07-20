Происшествия 20 июля 2023, 18:59 Юрист Сафронова рассказала, что делать в случае нападения собаки Юрист Сафронова посоветовала написать заявление в полицию после нападения собаки

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Если вы столкнулись с нападением агрессивной собаки, в первую очередь стоит обратиться в больницу, а затем — в полицию. Такой информацией поделилась член Ассоциации юристов России Мария Сафонова. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru.

По словам специалиста, в больнице стоит зафиксировать нанесенный ущерб. После этого стоит обратиться с заявлением в полицию и предоставить все документы о полученном вреде. К хозяину животного можно обратиться за добровольной компенсацией. Если же получить ее не удалось, нужно действовать при помощи суда.