Юрист рассказал, сможет ли девушка, сбившая детей в Солнцево, рассчитывать на смягчение наказания

Прокуратура Москвы сообщила, что уголовное дело по 18-летней студентке из Москвы переквалифицировали. Теперь Валерия Башкирова, сбившая малолетних детей на улице Авиаторов, которые переходили дорогу вместе с матерью, может получить не пять лет лишения свободы, а семь. Причиной такого решения стала смерть уже второго ребенка. Юрист Александр Карабанов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, может ли девушка получить смягчение наказания.

«Это серьезная трагедия. По предварительной информации, она пользовалась мобильным телефоном и не смогла вовремя оценить обстановку на дороге. При выборе меры пресечения обычно учитывается, в каком состоянии находился водитель, был ли в алкогольном или наркотическом состоянии, стал ли помогать пострадавшим, вызывать скорую помощь. К тому же суд учитывает, имел ли человек административные и уголовные дела, смотрят на характеристики человека, работает ли он, на наличие детей», — рассказал юрист.

Поменять меру пресечения, по мнению Кабанова, может только следователь. В соцсетях сейчас обсуждают возможные причины смягчения наказания, например, что обвиняемая может забеременеть и оттянуть свой срок на некоторое время. Юрист подтвердил, что беременность может отодвинуть наказание до момента окончания воспитания детей.

Также юрист объяснил, почему за смерть двоих детей девушке может грозить всего семь лет тюрьмы. На принятие решения судьи влияет тот факт, сознательно человек пошел на убийство или нет, опасен ли он для общества или это было по форме неосторожности. Человек может быть прекрасным сотрудником, мамой, женой, но по некоторым обстоятельствам попасть в такое преступление, отметил специалист.

Попытка договорится с родственниками погибших также может смягчить наказание. Девушка может предложить им денежную компенсацию в качестве материального ущерба. Суд примет к сведению такие действия. Даже если родственники откажутся, обвиняемая может перевести деньги на их счет, таким образом показав свои добрые намерения. В зависимости от действий виновницы ДТП может быть вынесен другой приговор, заключил юрист.