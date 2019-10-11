Юрист рассказал, чем грозит провоз травмата в самолете

Шереметьево проверят из-за пронесенного в самолет оружия Подробнее

По словам юриста, «в первую очередь, виноват гражданин», так как при получении лицензии на оружие он был обязан изучить нормативные акты, регулирующие его перевозку.

«Однако ему грозит лишь штраф в размере 1000-1500 рублей, к тому же, его не лишат права владения и не изымут оружие», — успокоил адвокат.

При этом сотрудников аэропорта могут привлечь по статье о халатности, им грозит до двух лет заключения.

Также юрист напомнил, что авиакомпания понесла крупный ущерб из-за экстренной посадки самолета.

10 октября борт, вылетевший из Шереметьево в Болгарию, экстренно сел в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как один из пассажиров заявил бортпроводнику, что у него в ручной клади находится оружие, которое он забыл сдать в багаж.

По данным kp.ru, мужчина-астматик открыл ручную кладь, чтобы достать оттуда лекарство. Внутри он обнаружил травматический пистолет, который забыл сдать в багаж. По данным РБК, речь идет о пистолете «Стражник» с двумя боеприпасами к нему.