Юрист оценил возможность досрочного освобождения Ефремова через «связи»

Адвокат Янис Юкша оценил возможность досрочного освобождения из тюрьмы актера Михаила Ефремова через «связи». Он назвал такой путь обманным и неверным.

Как считает юрист, исключать коррупционный незаконный сценарий нельзя. Он заметил, что на российском центральном телевидении открыто выступают мошенники и самопровозглашенные «эксперты». Эти люди говорят о юриспруденции, не имея специального образования, пишет ИА Nation News.

«Негативные явления в любом обществе возможны. В США нет коррупции, потому что есть закон о лоббизме. Если мы примем такой же закон, и у нас исчезнет коррупция. То есть она просто станет официальной, нужно ее только узаконить, и будет нам счастье», — поделился мнением специалист.

Юкша подчеркнул, что самой лучшей тактикой является «делать все правильно». Он заключил, что в настоящий момент многие занимаются обманом, отдавая за него большие деньги. По его мнению, такие люди все равно будут наказаны.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. За три месяца до этого он попал в аварию на Смоленской площади. Артист на своей иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Захаров погиб от полученных травм.