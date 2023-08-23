Происшествия 23 августа 2023, 12:10 Юрист Хаминский озвучил неофициальную причину гибели восьми человек в коллекторе в Москве Юрист Хаминский: решающую роль в трагедии сыграл человеческий фактор

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Не только погодные условия, но и человеческий фактор сыграл роль в гибели людей в коллекторе реки Неглинки в Москве. Об этом изданию Runews сказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Гиды, проводившие экскурсии по подземным коридорам, не имели соответствующей аккредитации. По словам Хаминского, следствие вправе привлечь организаторов и исполнителей к ответственности за незаконное предпринимательство.

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Ранее стало известно о гибели восьми человек, которые под руководством гида-диггера отправились исследовать московские коллекторы. Из-за мощного ливня, который прошел в столице, в коллекторе поднялся уровень воды, все экскурсанты погибли.