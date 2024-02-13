13 февраля 2024, 14:38
Юный житель ЯНАО предстанет перед судом за жестокое убийство бабушки
Уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего жителя ЯНАО, передали в суд для рассмотрения по существу. Юношу обвинили в убийстве родной бабушки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла в селе Халясавэй Пуровского района. Согласно данным ведомства, фигурант в состоянии алкогольного опьянения 40 раз ударил пенсионерку по различным частям тела. Труп женщины с множественными повреждениями обнаружили утром родственники.
Убийства
СК РФ
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