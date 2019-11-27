Юный житель Ижевска может получить 10 лет колонии за разбой

Злоумышленник нашел в Сети объявление о продаже iPhone 5S и договорился с владельцем о встрече. Осмотрев телефон, парень положил его в рюкзак и собрался уходить. В ответ на просьбу вернуть iPhone, хозяин получил в лицо порцию перцовой смеси из баллончика.

Примечательно, что в свои 17 лет любитель яблочной техники уже несколько раз привлекался к ответственности за аналогичные преступления. На свободу он вышел совсем недавно.

Расследование по данному уголовному делу завершено. Свою вину злоумышленник признал частично. Он заявил, что телефон украл, но вот газ в лицо владельцу распылил исключительно в качестве самообороны. Уголовное дело и обвинительное заключение направлены в прокуратуру. Преступник может лишиться свободы на 10 лет.