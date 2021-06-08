Юный велосипедист погиб в аварии с иномаркой в Новосибирске

В Новосибирске случилось ДТП с участием иномарки, жертвой которого стал 12-летний мальчик. Об этом сообщил Пятый канал.

«Дни.ру» рассказали, что авария произошла накануне. Водитель вылетел на пешеходный переход на красный свет. В этот момент мальчик переезжал дорогу на велосипеде и попал под колеса авто. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший умер на месте. Его мать увезли на карете скорой помощи.

По словам свидетелей, предполагаемый виновник ДТП не пытался помочь подростку. Он хотел снять номера с машины до приезда полиции.

Известно, что автомобилиста неоднократно штрафовали за нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.