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    19 ноября 2021, 17:06

    Юный шахматист покончил с собой в центре Москвы

    Четырнадцатилетний шахматист из Москвы покончил жизнь самоубийством

    Редакция «360»

    В центре Москвы свел счеты с жизнью 14-летний подросток. Это случилось на Фрунзенской набережной, сообщил Telegram-канал «112».

    Юный шахматист покончил с собой в центре Москвы

    Погибший занимался игрой в шахматы, интересовался спортивным ориентированием. Тело подростка нашла его 11-летняя сестра, она сразу же стала звонить матери.

    На данный момент неизвестны подробности этого дела, им занимаются следователи. Они выясняют причины случившегося.