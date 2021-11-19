19 ноября 2021, 17:06
Юный шахматист покончил с собой в центре Москвы
Четырнадцатилетний шахматист из Москвы покончил жизнь самоубийством
В центре Москвы свел счеты с жизнью 14-летний подросток. Это случилось на Фрунзенской набережной, сообщил Telegram-канал «112».
Погибший занимался игрой в шахматы, интересовался спортивным ориентированием. Тело подростка нашла его 11-летняя сестра, она сразу же стала звонить матери.
На данный момент неизвестны подробности этого дела, им занимаются следователи. Они выясняют причины случившегося.