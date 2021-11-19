Юный шахматист покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы свел счеты с жизнью 14-летний подросток. Это случилось на Фрунзенской набережной, сообщил Telegram-канал «112».

Погибший занимался игрой в шахматы, интересовался спортивным ориентированием. Тело подростка нашла его 11-летняя сестра, она сразу же стала звонить матери.

На данный момент неизвестны подробности этого дела, им занимаются следователи. Они выясняют причины случившегося.