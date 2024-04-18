Происшествия 18 апреля 2024, 15:55 Юный рецидивист получил четыре года колонии за обман пенсионеров в Удмуртии

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Суд в Можге вынес приговор 18-летнему рецидивисту, обвиняемому в мошенничестве. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Удмуртии.

Установлено, что сообщники молодого человека звонили пенсионерам и проворачивали схему «ваш родственник попал в ДТП». Фигурант получал адреса потерпевших и забирал деньги, которые распределялись между злоумышленниками.

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Юноша признал свою вину. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.