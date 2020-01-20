20 января 2020, 17:10
Юный петербуржец повредил позвоночник в торговом центре
В одном из торговых центров Санкт-Петербурга 11-летний мальчик получил травму позвоночника, прыгая на батуте. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что ребенок прыгал на батуте в торговом центре «5 озер» и повредил позвоночник. Приехавшие на вызов медики выявили у мальчика перелом трех позвонков. Его отвезли в больницу и положили в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.