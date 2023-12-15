Происшествия 15 декабря 2023, 11:13 Юный курганец спас из пожара трех детей

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В Кургане 12-летний мальчик спас из пожара троих детей, двух братьев и сестру. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Накануне в Кургане загорелся частный дом, в котором были мальчики 12, шести и пяти лет, а также двухлетняя девочка. Когда начался пожар, старший ребенок позвонил маме, и она велела как можно скорее покинуть здание. Однако выход был уже отрезан огнем. Тогда старший мальчик вынес своих братьев и сестру через окно и отвел к соседям.

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В МЧС рассказали, что ребенка-спасателя наградят.

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