Юный футболист скончался во время матча в Москве

Во время игры на базе в Рублеве скончался футболист. Спортсмену было всего 17 лет.

Роковой матч прошел в субботу, 15 августа. Во время матча игроку команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» стало плохо, у него начались судороги, после чего юноша потерял сознание. Ему вызвали скорую, но врачам не удалось его спасти, сообщает сайт Российского футбольного союза. Организация РФС принесла семье погибшего соболезнования.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов выясняют причину случившегося.

Ранее стало известно о смерти бывшего тренера сборной СССР по футболу. Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Также этим летом появилась информация о смерти защитника английского футбольного клуба «Лидс» Джека Чарльтона. Спортсмен прожил 85 лет.