04 апреля 2024, 15:09
Юный байкер попал в больницу после столкновения с иномаркой в Уфе
Подросток пострадал при столкновении двух транспортных средств в Уфе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил сайт Mkset.ru со ссылкой на данные ГИБДД.
Авария произошла поздним вечером в Калининском районе города. Там 17-летний юноша, управляя мотоциклом, врезался в иномарку Lifan. Байкеру потребовалась госпитализация.
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Организована проверка. Подростку грозят штрафы за нарушение ПДД.
Уфа
ГИБДД
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