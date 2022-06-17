Юных дебоширов задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в отдел полиции доставили группу молодых людей, которые устраивали ночные дебоши в одном из районов города. Об этом сообщило ИА Nation News.

Хулиганы распивали спиртное несколько ночей около дома на Сухоложской улице. По словам местных жителей, подростки угрожали, ругались, проявляли агрессию и мусорили. Правоохранители намерены поставить молодых людей на учет по месту жительства. В отношении их родителей составили административные протоколы.