Юношу и девушку облили кислотой в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнего парня, который облил кислотой 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку. Об этом написали «Невские новости».

Молодых людей обили кислотой в минувшую пятницу на набережной канала Грибоедова. Пострадавших доставили в больницу. Спустя сутки юношу выписали, а девушка осталась под наблюдением врачей.

Подозреваемого поймали. Оказалось, что он облил пострадавших кислотой из-за того, что приревновал свою бывшую девушку к ее новому возлюбленному.