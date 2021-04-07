Юноша выжил после падения из окна пятого этажа в Ленинградской области

Полиция проводит расследование падения ребенка из окна дома в Гостицах Ленинградской области. Мать подростка находилась рядом, когда это произошло. Об этом сообщили ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Звонок к правоохранителям поступил накануне сперва от очевидца событий, а после из медицинского учреждения, куда поместили ребенка. 16-летний мальчик, по словам врачей, в тяжелом состоянии. По данным издания, у него обнаружили сотрясение мозга, смещение частей тела, а также переломы.