Юноша разбился после падения с крыши в Екатеринбурге

«Девчонка и два парня забрались на крышу. Что они там кричат — не слышно. К ним боятся подойти — они к себе не подпускают», — рассказал свидетель.

На место ЧП приехали спасатели, но они не смогли вернуть пострадавшего к жизни. Туда же прибыли две скорые, пожарная с лестницей, полицейские, следователи.

Обстоятельства этого ЧП устанавливают сотрудники отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. По итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе от возбуждения дела.

Кроме того, происшествием заинтересовались сотрудники Следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу СК.

«Предварительно признаков того, что в отношении мужчины совершено какое-либо преступление, нет», — рассказал старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.