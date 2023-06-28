Происшествия 28 июня 2023, 21:41 Юноша попал под поезд в Новосибирске

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ДТП произошло рядом с остановочной платформой Левая Обь в Новосибирске. Там под колеса поездка попал 18-летний юноша. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следователей СО на транспорте Восточного МСУТ СК России.

Авария случилась вчера, 27 июня. Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте. Машинист поезда заметил его и попытался затормозить состав, однако это не помогло избежать столкновения. От полученных травм юноша погиб на месте происшествия. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.