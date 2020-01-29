29 января 2020, 11:41
Юноша насмерть сбил учительницу недалеко от школы
Молодой человек в возрасте 18 лет на большой скорости сбил пешехода и скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась в больнице Санкт-Петербурга от полученных травм. Об этом сообщили «Невские новости».
Сотрудники полиции выяснили, что в результате ДТП погибла учительница средней школы № 212 Фрунзенского района. Согласно предварительным данным, авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода.
Правоохранительным органам удалось получить видеозапись происшествия. На ролике видно, что водитель управлял автомобилем на огромной скорости и, возможно, пытался затормозить.
Обвиняемый бросил машину и сбежал, однако его задержали ночью 29 января. На момент случившегося в салоне автомобиля находились две девушки 18 и 19 лет.