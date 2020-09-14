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    14 сентября 2020, 16:43

    Юноша из Приморья спас на пожаре сестру и соседку

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Байгушев, 15-летний школьник из Приморья, показал настоящее мужество во время пожара в Находке. Он спас из огня сестру и соседку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Отмечается, что пожарным позвонили и заявили, что на улице Заводская загорелась квартира на четвертом этаже. Пока спасатели ехали на место происшествия, Сергей решил начать бороться с огнем самостоятельно.

    Дома с Сергеем находилась сестра, когда он почувствовал запах дыма, понял, что он доносится из соседней квартиры. Там, на полу, он обнаружил соседку в тяжелом состоянии. Он пытался взять женщину под руку, но из-за ожогов не смог. Тогда он оттащил ее на лестничную клетку, где ее уже ждали медики.

    После этого он вернулся в горящий дом за сестрой. Он собрал все документы и нужные вещи и ждал помощи спасателей. Позже он признался, что сильно испугался в тот день.

    «Я бы не простил себе, если бы кто-то погиб в этот момент. Случись такое еще раз, я бы поступил так же», — поделился Сергей.

    Юному спасателю вручили грамоту за мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга — спасении людей на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни.

    Новости SMI.FM