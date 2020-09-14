Юноша из Приморья спас на пожаре сестру и соседку

Отмечается, что пожарным позвонили и заявили, что на улице Заводская загорелась квартира на четвертом этаже. Пока спасатели ехали на место происшествия, Сергей решил начать бороться с огнем самостоятельно.

Дома с Сергеем находилась сестра, когда он почувствовал запах дыма, понял, что он доносится из соседней квартиры. Там, на полу, он обнаружил соседку в тяжелом состоянии. Он пытался взять женщину под руку, но из-за ожогов не смог. Тогда он оттащил ее на лестничную клетку, где ее уже ждали медики.

После этого он вернулся в горящий дом за сестрой. Он собрал все документы и нужные вещи и ждал помощи спасателей. Позже он признался, что сильно испугался в тот день.

«Я бы не простил себе, если бы кто-то погиб в этот момент. Случись такое еще раз, я бы поступил так же», — поделился Сергей.

Юному спасателю вручили грамоту за мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга — спасении людей на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни.