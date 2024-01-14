Происшествия 14 января 2024, 22:33 Юного хоккеиста с травмой головы доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга Е1: 17-летнего хоккеиста с ЧМТ доставили в больницу Екатеринбурга после матча Freepik

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Хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в больницу Екатеринбурга из Асбеста. Игрок получил травму на матче против местной команды, сообщило издание Е1.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», — сообщило издание.

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Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.

В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.